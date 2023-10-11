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Şişli'de kaldırım çöktü: 1 kadın göçüğün içine düştü

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#Kaldırım#Şişli#Göçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 13:12

Şişli'de kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 aracın çukura düşme riski nedeniyle itfaiye ve polis geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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Olay saat 12.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi.  Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü. Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  

Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ediyor.

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#Kaldırım#Şişli#Göçük

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