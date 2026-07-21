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Şişli’de kadına şiddet! Arkasından yaklaşıp başına yumruk attı

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#Şişli#Kadına Şiddet#Yumruklu Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 15:07

İstanbul Şişli’de sokakta yürüyen Sabahat A., (59) arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sabahat A. başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Sabahat A.’nın arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden Sabahat A., önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere düştü. Bir süre sonra ayağa kalkan Sabahat A., kaçan saldırganın arkasından bakarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

ARKASINDAN YAKLAŞIP VURDU

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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OLAY ANI KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sabahat A.’nın sokakta yürüdüğü, arkasından yaklaşan şüphelinin başına yumruk attığı anlar görülüyor. Sabahat A.’nın dengesini kaybederek park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü, daha sonra ayağa kalkarak kaçan saldırganın arkasından baktığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüpheli is sokaktan yürüyerek uzaklaşıyor.

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#Şişli#Kadına Şiddet#Yumruklu Saldırı

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