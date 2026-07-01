Şişli'de iş yerine saldırıp kaçan şüpheli bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı

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Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURDU

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Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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