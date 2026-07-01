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Şişli'de iş yerine saldırıp kaçan şüpheli bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı

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#Bekçi#Silahlı Saldırı#Şüpheli
Şişlide iş yerine saldırıp kaçan şüpheli bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 13:53

Şişli'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçmaya çalışan A.E. (22), kendisini takip eden bekçilerin "dur" ihtarına uymaması üzerine bacağından vurularak yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay, 29 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikten sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede dolaşan bekçiler silah seslerini duyarak olay yerine doğru yöneldi.

Şişlide iş yerine saldırıp kaçan şüpheli bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, BACAĞINDAN VURDU

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Bekçiler, elinde silah bulunan A.E.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, takip sırasında bekçi tarafından silahla bacağından vuruldu. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Şişlide iş yerine saldırıp kaçan şüpheli bekçiler tarafından bacağından vurularak yakalandı

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin silahlı saldırının ardından koşarak kaçtığı, bekçinin peşinden koşarak takip ettiği, ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliye ateş ederek bacağından vurduğu, etkisiz hale getirilen şüpheliyi kelepçeleyerek gözaltına aldığı anlar yer aldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Bekçi#Silahlı Saldırı#Şüpheli

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