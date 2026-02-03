Şişli'de iş insanının şüpheli ölüm! Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Haberin Devamı

Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözden Kaçmasın Dehşete düşüren olay! Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulundular Haberi görüntüle