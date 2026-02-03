×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de iş insanının şüpheli ölüm! Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Şüpheli Ölüm#Musa Toykar
Şişlide iş insanının şüpheli ölüm Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 11:37

İstanbul Şişli’de Aydınlı iş insanı Musa Toykar (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar’ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Toykar bulunamadı.

Şişlide iş insanının şüpheli ölüm Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Gözden KaçmasınMaltepede akran zorbalığı Darbedip o anları sosyal medyada paylaştılar... 6 gözaltıMaltepe'de akran zorbalığı! Darbedip o anları sosyal medyada paylaştılar... 6 gözaltıHaberi görüntüle

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Haberin Devamı

Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar’ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişlide iş insanının şüpheli ölüm Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Toykar’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişlide iş insanının şüpheli ölüm Musa Toykar oturduğu binanın yangın merdiveninde ölü bulundu

Gözden KaçmasınDehşete düşüren olay Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulundularDehşete düşüren olay! Buluştukları kadını bağlayıp cinsel saldırıda bulundularHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKüfürleşme silahlı kavgaya döndüKüfürleşme silahlı kavgaya döndüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Şüpheli Ölüm#Musa Toykar

BAKMADAN GEÇME!