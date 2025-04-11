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Şişli'de İranlı amatör futbolcunun sır ölümü... Bodyguardlık yaptığı da ortaya çıktı

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#Şişli#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 10:29

İstanbul Şişli’de bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı. Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi’den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi’nin evine gitti.

Şişlide İranlı amatör futbolcunun sır ölümü... Bodyguardlık yaptığı da ortaya çıktı

AĞZI BURNU KAN İÇİNDE BULUNDU

Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi’yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi’nin göğsünde meyve bıçağı bulundu.

Şişlide İranlı amatör futbolcunun sır ölümü... Bodyguardlık yaptığı da ortaya çıktı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Şişlide İranlı amatör futbolcunun sır ölümü... Bodyguardlık yaptığı da ortaya çıktı

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

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Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi’nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı. Çalışmaların ardından Hashemi’nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şişlide İranlı amatör futbolcunun sır ölümü... Bodyguardlık yaptığı da ortaya çıktı

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#Şişli#İstanbul#Polis

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