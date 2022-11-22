Şişli’de inşaatın istinat duvarı yıkıldı! Sokağın yarısı elektriksiz kaldı

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Olay, Eskişehir Mahallesi Eşref Efendi Sokak'ta 18.10 sıralarında meydana geldi. İki bina arasındaki inşaatın temelini kazmak için kullanılan iş makinesinin çalışmalar tamamlandıktan sonra çıkarılması için sokağa vinç getirildi. Vinç inşaat alanına yaklaştığı sırada, inşaatın istinat duvarı büyük gürültüyle yıkıldı. Bu sırada yaşanan toprak kaymasının ardından sokaktaki merdivenin de bir kısmı çöktü. Duvarın yıkılması sırasında elektrik hattı zarar görürken, sokağın yarısı elektriksiz kaldı. Sokak sakinlerini sokağa döken çökmenin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenin altındaki toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle inşaatın bulunduğu alan zabıta tarafından güvenlik şeridi ve demir barikatla kapatıldı. Bu sırada, inşaatın müteahhidi olduğu söylenen bir kişi ile şikayetçi olacaklarını belirten sokak sakinleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma zabıtanın araya girmesiyle sona erdi.

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'KORKUMUZ BÜYÜK EVE GEÇEMİYORUZ'

İnşaatın bitişiğindeki binada yaşayan Hasan Tektaş duvar yıkılırken çıkan gürültünün ardından korkuyla kendilerini dışarı attıklarını ifade ederek "İnşaatın yan tarafındaki evimde çocuğumla otururken bir anda büyük bir gürültü geldi. Korkarak, çocuğumla dışarı çıkmaya çalıştık. Baktık ki bir çökme olayı oldu. Dışarı çıktıktan sonra hemen polisi ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Fakat şurada bir şikayetimiz var. Buradan düzensiz bir çalışma vardı. Çünkü burada çalışma yapan operatör doğal gaz boru hattını ve kabloların geçtiği kısmı düşünmeden bir çalışma yapmış. Gördüğünüz gibi doğal gaz boru hattı da yan dönmüş. Allah'tan bir gaz kaçağı yoktu. Ucuz kurtulduk biz de. İnanır mısınız, az önce bir kedi geçti ve kedi geçerken bir toprak kayması oldu. Korkumuz büyük aslında. Eve geçemiyoruz" dedi.

Tektaş, şikayetçi olacakları için müteahhitle tartıştıklarını hatırlatarak "İnşallah bunu bir an önce çözerler. Belediyenin de buna dikkat etmesi lazım. Kötü bir çalışma var, şikayetçiyiz. Belediyeye daha önce bina olarak bir şikayette bulunmuştuk ama bizimle ilgilenen olmadı. Şikayetimizi dile getirirken yan taraftaki, müteahhit, müteahhit mi artık bilmiyorum, birisi bize yüklenmeye çalıştı. Niye şikayet ediyorsunuz diye. Az önce tartıştığımız kişi o idi. O arkadaştan da şikayetçiyiz. Şikayet edilmesini istemiyorlar. Çok şikayette bulunmamamızı istediler. Böyle bir şey yapmayın dediler. Yapmak zorundayım, çünkü burada hayati tehlikemiz var" diye konuştu.

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'VİNÇ AĞIR OLDUĞU İÇİN DUVAR GİTTİ'

Sokak sakinlerinden Ümmügül Coşkun ise çökmesinden kısa bir süre önce arkadaşı ile birlikte merdivende olduklarını belirterek "Usta orada bekliyordu. Ben de 'aşağıya kadar indirecek misiniz' diye sordum. O da 'bir beton dökeceklerini, aşağıya kadar inmeyeceklerini' söyledi. Ben de, 'burası çok kötü olmuş, buradan geçenler aşağıya uçar, burası neden böyle olmuş' dedim. O anda ben aşağıya indim ve duvar uçtu. Vinç buraya kadar geldi. Aslında vinç yaptı. Vinç ağır olduğu için duvar gitti. Vinçten sonra uçtu. Orada üç kişi vardık, usta, ben ve arkadaş. Son anda, ben merdivenlerden indim ve duvar uçtu" şeklinde konuştu.