×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Ceset
Şişlide inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 12:10

Şişli’de inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu. 40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 07.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İşçiler durumdan şüphelenerek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişlide inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Polis ekipleri inşaat halindeki binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında üstünden kimlik çıkmayan ölen kişinin 40 yaşlarında olduğu tespit edildi. Cesette yapılan incelemelerde darp ve kesici delici alet izine rastlanmadı. Çalışmaların ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra netlik kazanacak.

Haberin Devamı

Şişlide inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

Şişlide inşaat halindeki binada erkek cesedi bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Ceset

BAKMADAN GEÇME!