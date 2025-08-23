Şişli'de ikiz kardeşinin eşini öldürdü! 'Ablama kötü davranıyordu'

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Sevgi Çakır, eşi Ejder Çakır ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitti. Akşam saatlerinde kayınpederi Bahattin S.’yi (62) arayan Çakır, eşini eve geri getirmek amacıyla konuşmak için dükkanına geleceğini söyledi. Otomobiliyle dükkanın olduğu sokağa girdiği sırada Çakır’a eşinin ikiz kardeşi Suat S. silahla ateş açtı.

Göğsünden ve sol koluna isabet alan Çakır ağır yaralandı. Olayın ardından Suat S.’nin bir diğer kardeşi, eniştesi Çakır’ın aracına binip onu hastanenin acil servis bölümünü götürdü. Tedavi altına alınan Ejder Çakır, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

‘ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU’

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçan saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Suat S.’nin ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Sürekli alkol alıyordu" dediği öğrenildi.

25 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken hayatını kaybeden Ejder Çakır'ın 6, 10, 11 yaşlarında erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.