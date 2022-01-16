Şişli’de iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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Kaza, 03.20 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi’nden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan H.Ö.’nün kullandığı 34 NE 4354 plakalı otomobil, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen K.A.’nın kullandığı 14 DD 050 plakalı lüks otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri cadde üzerinde güvenliği sağlarken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada 14 DD 050 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan Y. B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan Y.B., K.Y., İ.Y. ile 34 NE 4354 plakalı otomobilde bulunan yaralılar H.Ö., M.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılar Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri kaza sebebiyle yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.