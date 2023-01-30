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Şişli'de iki gecekondu alev alev yandı

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#İstanbul#Şişli#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 18:53

İstanbul, Şişli’de tek katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondu alev alev yanarken, yanındaki bina da alevlerden nasibini aldı. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın esnasında evde bulunan kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından yangın büyümeden evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında, gecekondu alev alev yandı.

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Mahalle sakinleri o anları korku dolu gözlerle izledi. Polis ekipleri tarafından yanan gecekondu ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte yetkililerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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#İstanbul#Şişli#Yangın

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