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Şişli'de iki akraba grubu sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! Polis, havaya ateş açtı

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#Şişli#Sopalı Kavga#Gözaltı
Şişlide iki akraba grubu sokak ortasında sopalarla birbirine girdi Polis, havaya ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 09:57

İstanbul Şişli’de akrabalar arasında sokak arasında kavga çıktı. Tarafların sopalarla birbirine saldırdığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Olay, geçen Pazar günü akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi’nde bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydan kavgası çıktı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bazı vatandaşlar da sopalarla dahil oldu. 

POLİS, KAVGAYI HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

Bir anda tüm mahallenin dahil olduğu kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak güçlükle ayırabildi. Polis tarafları gözaltına aldı.

Kavga anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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#Şişli#Sopalı Kavga#Gözaltı

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