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Şişli'de iğrenç olay! Taciz şüphelisi adım adım izlenerek yakalandı

#Şişli#Taciz#Gözaltı
Şişlide iğrenç olay Taciz şüphelisi adım adım izlenerek yakalandı

Şişli’de çocuklara bakarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Şişli Fulya’da 21 Şubat’ta meydana geldi. İddialara göre, bir apartmanın bahçesinde oynayan çocuklara bakarak uzaktan cinsel tacizde bulunan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görüntü inceleme ve analiz ekibi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şişlide iğrenç olay Taciz şüphelisi adım adım izlenerek yakalandı

94 güvenlik kamerasını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelinin Şişli'den Kartal’a gittiğini kameralardan evine kadar tespit etti. 

KARTAL’DA YAKALANDI

Kamera kayıtlarından şüphelinin V.A olduğu tespit edildi. Cinsel taciz şüphelisi V.A gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi’ne götürüldü. Şüphelinin özel güvenlik sertifikası olduğu ancak işsiz olduğu belirlendi.

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Şişlide iğrenç olay Taciz şüphelisi adım adım izlenerek yakalandı

V.A polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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