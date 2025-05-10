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Şişli'de holding önünde yaşanan olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

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#Şişli#Erol Eğrek#Çalık Holding
Şişlide holding önünde yaşanan olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 23:36

Şişli'de, dün öğle saatlerinde silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e (49), güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şişli'de, dün öğle saatlerinde 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını öne sürerek silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e, güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Şişli#Erol Eğrek#Çalık Holding

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