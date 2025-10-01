×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de hastanede 'Sıranı bekleyeceksin' dedi, ortalık karıştı! Kavgayı polis ekipleri ayırdı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Hastane#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 10:58

İstanbul Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde vatandaşlarla hastane çalışanları arasında iddiaya göre sıra nedeniyle kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavgada görevli personel iddiaya göre kadına 'Sıranı bekleyeceksin' diyerek bağırınca ortalık karıştı. Uzun süre devam eden kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında çalışan iddiaya göre kadına, 'Sıranı bekleyeceksin' diye bağırdı.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

Bu sözler üzerine kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Acil Servisteki diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Hastane#Kavga

BAKMADAN GEÇME!