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Şişli'de hareketli saatler! Özel harekat tarafından yakalandı

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#Şişli#İstanbul#Özel Harekat
Şişlide hareketli saatler Özel harekat tarafından yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 15:57

Şişli’de madde bağımlısı bir genç, kavga ettiği babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Babası can havliyle iş yerinden aşağıya atlayıp kaçarken, saldırgan genç ise teslim olmayınca özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Nefes kesen o anlar İHA kameralarına yansırken, polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bulut T. isimli bir genç, cadde üzerindeki bir iş yerinde babasıyla tartıştı.

Şişlide hareketli saatler Özel harekat tarafından yakalandı

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine genç, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan adam Ziya T., kendisini can havliyle birinci kattan aşağıya attı. Yaralı adam için olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan adam, ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şişlide hareketli saatler Özel harekat tarafından yakalandı

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ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON

Ardından polis ekipleri Bulut T.’ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak saldırgan genç teslim olmayınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yolun trafiğe kapatılması sonrasında ikna olmayan ve kendini iş yerine kapatan genç için olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.

Şişlide hareketli saatler Özel harekat tarafından yakalandı

Kısa sürede olay yerine gelen ÖZEL HAREKAT polisleri, hazırlıklarını tamamlamasının ardından iş yerine geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde operasyon düzenledi. Özel eğitim köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen iş yerinde saldırgan Bulut T. etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü.

Şişlide hareketli saatler Özel harekat tarafından yakalandı

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#Şişli#İstanbul#Özel Harekat

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