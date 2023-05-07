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Şişli'de hareketli dakikalar! Polisten kaçtı, yayalara çarptı

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#Şişli#İstanbul#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:37

Şişli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Feriköy Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı 17 LF 317 plakalı otomobil, sokak içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Muhittin Balcan ağır yaralandı.

Şişlide hareketli dakikalar Polisten kaçtı, yayalara çarptı

Balcan, Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişi ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin peşinde olduğu otomobildeki 2 şüpheli, kazanın ardından yakalanarak emniyete götürüldü.

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Şişlide hareketli dakikalar Polisten kaçtı, yayalara çarptı

Çevre sakini Ahmet Değirmenci, “Aşağıdaki sokaktan gelirken virajı tam alamıyorlar bizim binanın köşesine giriyorlar. Tam o anda 3 kişi köşede dururken, 3 kişiye birden vuruyor. Yaralılardan birinde kırık, diğer ikisinde de kanamalar vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Motosikletli polis peşindeydi, köşeyi döner dönmez durdurdular" dedi. Olayın hemen ardından yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin yerde yattığı, polisin ise yaralılar için ambulans istediği anlar kayıtlara yansıdı.

Şişlide hareketli dakikalar Polisten kaçtı, yayalara çarptı

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#Şişli#İstanbul#İstanbul Haberleri

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