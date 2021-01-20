MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞişli'de hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
GeriGündem Şişli'de hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Şişli'de hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şişli'de hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı
Abone Olgoogle-news

Şişli'de, yan tarafında inşaat çalışması yapılan binanın çöken istinat duvarı, doğalgaz borusunu patlattı.  Gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri kendilerini sokağa attı.

Olay, Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazı çalışmaları yapılan inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasının ardından yan binanın istinat duvarı çöktü.  Birkaç saat sonra ikinci kez yaşanan toprak kaymasıyla birlikte yerinden oynayan duvar parçaları, binanın doğal gaz borusunu patlattı. Birkaç yerden kırılan borudan sızan gazın kokusu tüm sokağı sardı. Sızıntı nedeniyle oluşan ses ve gaz kokusu yüzünden panik yaşayan bina sakinleri kendilerini sokağa attı.

Şişlide hareketli dakikalar İstinat duvarı çöktü, doğalgaz borusu patladı

"BÜTÜN BİNADA OTURANLAR DIŞARIDAYIZ"

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, paniğe neden olan doğalgaz sızıntısı ise görevlilerin binaya giden akışı kesmesiyle sona erdi. Bina sakinlerinden Murat Bebek, "Sabaha karşı istinat duvarı çöktü. Ondan sonra da bu şekilde doğalgazın patladığı haber verildi. Hemen binayı boşalttık. Bütün binada oturanlar dışarıdayız.  Binayı boşalttığımız için kimseye bir şey olmadı. Doğalgaz ekibi de geldi, doğalgazı kestiler. Sürece bakacağız. Belediyenin bu konuda biraz daha temkinli olması lazım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle