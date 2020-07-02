Şişli'de hareketli dakikalar

İstanbul Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geşlen polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı.



İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastane ye kaldırıldı.