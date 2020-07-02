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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Şişli'de hareketli dakikalar

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Şişli'de hareketli dakikalar
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İstanbul Şişli'de bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı.

İstanbul Şişli Dolapdere Caddesi üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi birbirini bıçakla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geşlen polis kapı açılmayınca, kapıyı kırdı.

İçeride kanlar içinde kalan 2 kişiyi gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastane ye kaldırıldı.

Şişlide hareketli dakikalar

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