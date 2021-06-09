Şişli'de hareketli anlar! 'Birini yakaladık biri firar etti'

Şişli, Nişantaşı'nda, geçen pazartesi öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzlerini gizleyen iki şüpheli, bellerinden çıkardıkları tabancalarla döviz bürosuna girdi. Şüphelilerden biri, tabancasını veznedeki kadına doğrultarak, uzattığı poşete para koymasını istedi. Kadının soğukkanlı bir şekilde 'Ne parası, bana niye silah çekiyorsunuz?' demesi üzerine, diğer şüpheli yan tarafa geçerek kasanın giriş kapısına yönelmek istedi. O ana kadar hiçbir şeyden habersiz döviz bürosu önündeki bankta oturan yabancı uyruklu iki kişi, soygun girişimini fark ederek bağırmaya başladı. Bu sırada, üst kattaki ofiste oturan büro ortaklarından birinin de bağırması üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri yönün aksine kaçmaya başladı.

1 BUÇUK KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

O sırada, dışarıdan iş yerine doğru yürüyen döviz bürosu ortaklarından Rasim Seferoğlu, bağrışları duyarak koştu. Vezne çalışanından soygun girişimini öğrenen Seferoğlu, komşu esnafla birlikte şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerden biri yaklaşık 1 buçuk kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanırken, diğeri izini kaybettirdi. Seferoğlu ve esnaf arkadaşları şüpheliyi, o sırada başka bir olay için orada bulunan polise teslim etti.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Döviz bürosu çalışanının soğuk kanlılığı ve bir turistin dikkati sayesinde teşebbüste kalan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu ve yüzü maskeli iki kişinin döviz bürosuna yürürken tabancayı bellerinden çıkarmaları görünüyor.

Ellerindeki tabancaları döviz bürosunun karşısındaki bankta oturan iki kişiye göstermeden içeri giren şüphelilerden biri cebinden çıkardığı poşeti veznedeki kadına veriyor. Kadının poşeti almasının ardından aralarında geçen konuşma sırasında bankta oturan yabancı uyruklu kişilerin bağırmasıyla birlikte şüphelilerden tabancalarını ceplerine koyarak uzaklaşıyor.

BİRİNİ YAKALADIK BİRİ FİRAR ETTİ

Müşteri ziyaretinden dönerken soygun girişimine denk gelen ve esnaf arkadaşlarıyla birlikte arkalarından koşarak bir şüpheliyi yakalayan Rasim Seferoğlu, "Öğlen saatlerinde ben müşteri ziyaretinden gelmiştim. Bir çığlık sesi duydum. Arkadaş bağırıyordu. Koşarak geldiğim de iki kişi gördüm, silahlılardı. Bağrışma esnasında kovalamaca yaşadık. Aşağıya doğru koşmaya başladılar. 1 buçuk kilometre kendilerini kovaladık. Daha sonra kendileri silah doğrulttu bana, 'ateş ederim gelme' dedi. Biz bırakmadık peşini. Takip ettik ve yakaladık. Allah'a inanan insanlarız, korkumuz yok. Helal rızkın peşinde olduğumuz için yaralansak gaziyiz, ölsek şehidiz inşallah. Onun için bir korku endişe hissetmedik. Kendilerini yakaladık. Oradaki sivil polis arkadaşlar da yardımcı oldular. Birini yakaladık biri firar etti. Emniyetteki arkadaşlar olayı takip ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda diğeri de yakalanır. İçeriye girmişler veznedar arkadaşa silah çekip bir poşet uzatmışlar. Poşeti doldurmasını söylemişler. Veznedar arkadaş soğukkanlı bir şekilde 'bana neden silah çekiyorsunuz' deyince, buradaki yabancı uyruklu iki vatandaş da 'hırsız hırsız' diye bağırmış. Ve bunlar paniklemişler. Buradan aşağı kaçmaya başladılar. O sırada da ben geldim zaten. Gasp için yağma için gelmişler buraya" diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara