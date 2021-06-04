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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Şişli'de giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

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Şişli'de giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

İstanbul Şişli'de Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe'de asayiş denetimi gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Üzerinden silah ve bıçak çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şişlide giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı
Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti. Ekipler, Okmeydanı ve Kuştepe'de iki sabit nokta oluşturduktan sonra ara sokaklarda ring ve yaya devriye denetimi yaptı.

Şişlide giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı
Denetimlerde mahallelerin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bir kişinin yapılan üst aramasında silah ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

Şişlide giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

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