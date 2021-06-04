Şişli'de giriş çıkışlar tutuldu, araçlar didik didik arandı

Okmeydanı, Feriköy ve Kuştepe mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan denetimleri yerinde takip etti. Ekipler, Okmeydanı ve Kuştepe'de iki sabit nokta oluşturduktan sonra ara sokaklarda ring ve yaya devriye denetimi yaptı.

Denetimlerde mahallelerin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bir kişinin yapılan üst aramasında silah ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

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