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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Şişli'de gecekondu yandı

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Şişli'de gecekondu yandı
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Şişli'de gecekondu alev alev yandı. Yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluşan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Şişli, Paşa Mahallesi, 1. Hakan sokakta bulunan gecekonduda saat 10.00'da elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede bütün gecekonduyu sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan iki kişinin yangın başladığında tahliye edildiği öğrenildi.

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