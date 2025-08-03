Şişli’de garip olay: 'Param çalındı' şikayetinde bulundu... Evinde krem kutusunda amfetamin bulundu

Haberin Devamı

Olay, 3 Şubat Pazartesi günü saat 14.20 sıralarında Şişli Bomonti Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Hırsız yakalandı" ihbarı üzerine sözkonusu adrese gitti. Burada Yasemin S., polis ekiplerine evinde yaklaşık 120 bin Euro parası olduğunu, evine en son Erkan A.‘nın girdiğini ve yaklaşık olarak 1 hafta sonra yurtdışına gideceğini bildiğini söyledi. Arkadaşı olan Eda A. ile Erkan A.’nın aynı rezidansta ikamet ettiğini, kendisinin çiftin ikametine baktığında çorabın içerisinde 20 bin Euro olduğunu gördüğünü ve paraların seri numarasının EA ibaresi taşıdığını belirtti.

'120 BİN EURO PARAM ÇALINDI' İDDİASI

Yasemin S. çalınan paralarıyla çiftin evinde çorap içerisinde bulduğu paraların seri numaralarının aynı olduğunu fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, Erkan A.’nın evinde arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir suç delili bulunmadı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Yasemin S.’ye 120 bin Euro’yu nereden kazandığına dair sorular sordu. Net bir cevap alamayan polis ekipleri Yasemin S.’nin evinde arama yaptı.

Haberin Devamı

KREM KUTUSUNDAN AMFETAMİN ÇIKTI

Yapılan aramalarda Yasemin S.’nin yatak odasında şeffaf poşet içerisinde sigara ve krem kutusu bulundu. Kutuyu inceleyen polis, üzerindeki alüminyum jelatinle oynanmış olduğunu fark etti. Kapalı iki krem kutusu kontrol edildiğinde şeffaf poşet içerisinde amfetamin olduğu tespit edildi. Salonda aramalarına devam eden polis, mutfak dolabının içerisindeki rafta yine şeffaf poşet içerisinde aynı uyuşturucu maddeden ele geçirdi.

PARALARI ÇALAN TUTUKLANDI

Aramaların ardından 712 gram amfetamin maddesine el konuldu. Paraları çaldığı tespit edilen Erkan A. ve evinde amfetamin bulunan Yasemin S. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Erkan A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Erkan A. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin S. hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı; ayrıca savcılık kararıyla kanı incelendi. Yasemin S.’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği 20 bin Euro’ya da el konuldu.