Şişli'de feci kaza: Mısırlı turist yoğun bakımda

#Trafik Kazası#Mısırlı Turist#Beyin Kanaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 11:22

İstanbul Şişli'de kontrolünü kaybeden sürücü trafik ışığına çarptı. O sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısırlı turist aydınlatma direğinin altında kalarak beyin kanaması geçirdi. 43 yaşındaki Mısırlı turistin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Şişli’de iddiaya göre sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk karşıdan karşıya geçen Mısırlı Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın olay yerinde kalp masajı yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen turistin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAİK IŞIĞINA ÇARPTI

Kaza, 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Nil S. yönetimindeki 35 NS 337 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı. Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin üzerine devrildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ; YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının panik yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BAKMADAN GEÇME!