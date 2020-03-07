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DHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Şişli'de feci kaza! Kontrolden çıkınca...

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Şişli'de feci kaza! Kontrolden çıkınca...
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Şişli'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.

Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi. Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.

Şişlide feci kaza Kontrolden çıkınca...

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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