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Şişli'de esnafı 12'nci kattan atmıştı! 2 yıl 3 aya kadar hapis talebi

#Şişli#Ticaret Merkezi#Mahkeme

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiği konusunda şüphe bulunduğunu belirterek sanığın "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.

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İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve taraf avukatları katıldı. Olay yerinde suç delillerinin tespiti amacıyla 31 Ocak'ta keşif yapıldığı ve bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğu tutanağa geçti. Şikayetçi İlyas Demirci'nin tedavi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kati raporun aldırıldığı da kaydedildi. 

"EYLEM KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNU OLUŞTURUR"

Söz alan İlyas Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, "Bu raporlara göre sanığın eylemi kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturur. Bu suçtan cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

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Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde Perpa Ticaret Merkezi'nde 11. katta tarafların karşılaştıkları ve kavganın sebebinin taraflarca farklı olarak anlatıldığı, kamera görüntülerine göre şikayetçinin sanığın yüzüne tokat attığı, sonrasında sanığın boğuştuğu şikayetçiyi asma kat korkuluğundan aşağıya doğru düşürdüğü, şikayetçinin de yaralandığını belirtti. Adli Tıp Kurumu'na göre şikayetçinin kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu kaydedildi. 

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İLK HAKSIZ EYLEM KONUSUNDA ŞÜPHE BULUNUYOR

Mütalaada, taraflar arasında eskiye dayalı husumet bulunmaması, olayın ani gelişmesi, aralarında yaşanan arbedeye ilişkin görüntüler birlikte değerlendirildiğinde eylemin kasten yaralama niteliğinde olduğunu belirtti. İlk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiği hususunda şüphe bulunduğunu ifade eden savcı, "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince haksız tahrik hükümlerinden faydalanması gerektiği belirterek "Haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan sanığın 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti. 

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TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Taraflar mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021'de günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Olaya ilişkin "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya aya kadar hapsi talep edilen Boyalı'nın İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, sanığın eyleminin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülen "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı verilmişti.

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#Şişli#Ticaret Merkezi#Mahkeme

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