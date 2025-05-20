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Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu katleden cani için istenen ceza belli oldu

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#ŞİŞLİ#İSTANBUL#POLİS
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 15:55

İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişlide eski eşi Bahar Aksuyu katleden cani için istenen ceza belli oldu

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şişlide eski eşi Bahar Aksuyu katleden cani için istenen ceza belli oldu

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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#ŞİŞLİ#İSTANBUL#POLİS

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