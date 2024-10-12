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Şişli'de eşini öldürüp kaçan katil zanlısı yakalandı

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#İstanbul#Şişli#Kadın Cinayeti
Şişlide eşini öldürüp kaçan katil zanlısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 17:52

İstanbul Şişli’de 42 yaşındaki Gülcan U.'yu tabancayla vurarak öldüren eşi Yılmaz U. polis tarafından yakalandı. Katil zanlısı Yılmaz U.'nun uyuşturucu kullanmak, tehdit, hakaret, rüşvet gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, aralarında tartışma çıktığını amacının yaralamak olduğunu söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde 11 Ekim Cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Gülcan U.’yu yaralı olarak buldu. Hemen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülcan U. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada cinayetin Gülcan U.’nun eşi Yılmaz U. tarafından işlendiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda Şişli’de bir evde saklandığı tespit edilen şüpheli Yılmaz U. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'hakaret', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'rüşvet' gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşiyle aralarında uzun süredir tartışmalar yaşandığını, olay günü de kavga ettiklerini anlattığı öğrenildi. Bir an kendisini kaybettiğini anlatan şüpheli, tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını, ancak amacının onu yaralamak olduğunu söyledi.

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Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Şişli#Kadın Cinayeti

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