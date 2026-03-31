Şişli'de erkek cesedi bulundu: Maktulün kimliği dikkat çekti

#Şişli#Maçka#Ceset
Şişlide erkek cesedi bulundu: Maktulün kimliği dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 11:56

Şişli’de bulunan Maçka Parkı'nda çöpleri toplayan temizlik görevlileri çalıların arasında bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Sabah saat 08.30 sıralarında Maçka Parkı’nda temizlik yapan görevliler çalıların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişlide erkek cesedi bulundu: Maktulün kimliği dikkat çekti

MAKTULÜN 17 SUÇ KAYDI VAR

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz olduğu belirlendi.

Şişlide erkek cesedi bulundu: Maktulün kimliği dikkat çekti

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şişlide erkek cesedi bulundu: Maktulün kimliği dikkat çekti

 

#Şişli#Maçka#Ceset

