Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici: Emekli memurum

Güncelleme Tarihi:

#Taksi#Emekli#Ceza
Şişlide emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici: Emekli memurum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 15:59

Şişli'de sivil trafik ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici "Ben emekli memurum, yine ceza yazıyor. Meslektaşa yardımcı olmadı, aferin iyi görev yapıyor. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılıyor" dedi. Ekipler, içinde turist olan bir taksinin, taksimetresinin kapalı olduğunu görünce, şoföre ceza yazdı.

Haberin Devamı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de taksileri denetledi. Denetimde evrak kontrolü yapan polis ekipleri kural ihlali yaptıkları tespit edilen şoförlere ceza yazdı.  

"MESLEKTAŞA YARDIMCI OLMADI, AFERİN İYİ GÖREV YAPIYOR"

Polis ekiplerinin durdurduğu bir taksiciye emniyet kemeri takmadığı için ceza yazıldı. Taksici "Ben emekli memurum, yine ceza yazıyor. Meslektaşa yardımcı olmadı, aferin iyi görev yapıyor. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza yazılıyor" dedi. Emniyet kemeri takmayan şoföre 196 lira ceza yazıldı.  

Şişlide emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksici: Emekli memurum

TAKSİMETREYİ POLİSİ GÖRÜNCE AÇTI CEZADAN KURTULAMADI 

Nişantaşı'ndan taksiye binen turistler Mecidiyeköy'de bir AVM'ye gelip tam inecekleri sırada polis ekipleri taksiyi durdurdu. Evrak kontrolü yapan ekipler, turistlere taksiye nereden bindiklerini sordu. Turistler Nişantaşı'ndan bindiklerini söyleyince, taksicinin polisi görünce taksimetreyi açtığı ortaya çıktı. Taksimetre açmayan şoföre 888 lira ceza yazılırken, taksici çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksi#Emekli#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles