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Şişli’de eğlence mekanlarına denetim

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Polis#GBT
Şişli’de eğlence mekanlarına denetim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 05:12

İstanbul Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 22’si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsat faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak konsomatris şeklinde çalıştırıldığı tespit edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğünce, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla 100 personelin katılımıyla eğlence yerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı.

Denetimlerde, 22'si yabancı uyruklu 34 kadının ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanılması, ruhsata aykırı faaliyet, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması ve sigortasız personel çalıştırılması başta olmak üzere çeşitli mevzuata aykırılıklar tespit edilen iş yerlerine idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri, denetimde çok sayıda kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu da gerçekleştirdi.

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#Şişli#Polis#GBT

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