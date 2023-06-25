Şişli'de düzenlenen Onur Yürüyüşü'nde iki kişi gözaltına alındı

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21'inci Onur Yürüyüşü kapsamında Nişantaşı Mıstık parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüyüş yaptı. Grup olaysız bir şekilde dağılırken, polis ekipleri sokakta bulunan 4 kişinin yanına geldi. Gazeteci oldukları öğrenilen iki kişi serbest bırakılırken, Avukat olduğu öğrenilen D.Ö. ile dansçı olduğu öğrenilen S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(DHA)