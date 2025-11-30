×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı; polis müdahale etti

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Kavga#Feriköy Mahallesi
Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı; polis müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 09:50

Şişli'de bir düğün salonunda iki aile arasında iddiaya göre laf atma nedeniye tartışma başladı.Salonda silahla ateş edilmesi sonucu panik yaşanınca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti. Olayda darbedilen birkaç kişinin hafif yaralandığı ve baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Şişli Feriköy Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında caddede bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilince ortalık karıştı. Sokakta da devam eden kavgada taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada kavgaya karışanlardan bazıları darbedildi. Kavgada yaralananların yanı sıra baygınlık geçirenlerin de olduğu öğrenildi. 

Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı; polis müdahale etti

POLİS KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Kavga sürdüğü sırada olay yerine gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri taraflara müdahale etti. Kavgada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan silaha polis tarafından el konuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı; polis müdahale etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Kavga#Feriköy Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!