Şişli'de denetim... Taksici tedirgin olunca polis arama yaptı: Uyuşturucu buldu

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Şişli'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, bir taksiyi durduran polisler, taksici Y.Y.'nin tedirgin olmasından şüphelendi. Taksiciyi aşağı indirerek üst araması yapan ekipler, Y.Y.'nin cebinde 20 gram metamfetamin buldu.

Bunun üzerine takside de arama yapıldı. Aramalarda 7 parça 48 gram satışa hazır metamfetamin, 2 parça 6 gram satışa hazır marihuana, 4 parça 2 gram satışa hazır taş kokain, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ile narkotik ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 475 lira ve 5 euro para ele geçirildi.

Taksici Y.Y. gözaltına alındı.