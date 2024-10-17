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Şişli'de üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

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#Baza#Şişli#İstanbul
Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 14:41

Şişli’de bir kadın temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Burcu E.'nin (43) cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi’ndeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.(43) temizlik yapmak için bazayı açtı. İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü.

Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burcu E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Burcu E.'nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

Şişlide üzerine baza devrilen kadın hayatını kaybetti

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#Baza#Şişli#İstanbul

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