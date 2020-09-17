Şişli'de dehşet anları! Genç kız bıçaklayıp böyle bekledi

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Maçka Parkı içindeki Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda meydana geldi. Adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu. Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu. Ardından çift durarak parktaki bankta oturdu.

Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Çiftin burada yürümeleri ve sonrasında genci bıçaklayan kızın koşması güvenlik kamaralarına yansıdı. Görüntülerde önce sarılarak yürüyen çift bir süre sonra otoparkta durdu. Birden erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de kız arkadaşının peşinden koştu.