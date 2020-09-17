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Elif YAVUZ-Ömer HASAR /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Şişli'de dehşet anları! Genç kız bıçaklayıp böyle bekledi

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İstanbul Şişli'de genç kız, erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Şişlide genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
  • Şişlide genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
  • Şişlide genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
  • Şişlide genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Maçka Parkı içindeki Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda meydana geldi. Adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu. Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu. Ardından çift durarak parktaki bankta oturdu.

Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Çiftin burada yürümeleri ve sonrasında genci bıçaklayan kızın koşması güvenlik kamaralarına yansıdı. Görüntülerde önce sarılarak yürüyen çift bir süre sonra otoparkta durdu. Birden erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de kız arkadaşının peşinden koştu.

Şişlide dehşet anları Genç kız bıçaklayıp böyle bekledi

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