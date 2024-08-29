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Şişli'de define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

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#İstanbul#Şişli#Define
Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 11:19

Şişli’de bulunan Ortodoks mezarlığı içinde define aradıktan sonra kaçan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 6 kaya kırmada kullanılan patlayıcı madde bulundu. Şüpheliler ellerindeki çuvalla mezarlıktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şişli, Feriköy mahallesinde bulunan Aya Lefter Rum Ortodoks mezarlığında saat 04.50’de define arayan kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis soruşturma başlattı.

Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet cam kavanoz, 6 adet şişe, 49 adet çömlek olduğu düşünülen parça bulundu. Ardından, şüphelilerin olaydan sonra ellerindeki bir çuvalla mezarlıktan çıkıp, iki ayrı otomobile binerek uzaklaştığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

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Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandıkları araçların plakasına ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet define aramada kullanılan tarama cihazı, bir adet havalı tabanca, 6 adet kaya kırmada kullanılan patlayıcı madde, 1 adet kroki, Defineciliğe ait dokümanlar ele geçirildi.

Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde hazineyi bulamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişlide define arayan kişilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

 

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#İstanbul#Şişli#Define

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