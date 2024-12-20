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Şişli'de dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

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#İstanbul#Şişli#Yangın
Şişlide dairede çıkan yangın çatıya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 10:17

Şişli'de üç katlı binanın 3'üncü katında sobadan çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Binanın çatısı alev alev yanarken, apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarak kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Yangın, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çamözü Sokak'ta bulunan üç katlı binanın 3'üncü katında saat 07.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. Evin yandığını anlayan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

Şişlide dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

İTFAİYE BÜYÜK ÇABA SARFETTİ

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin iki yönden müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Şişlide dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Şişlide dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

Şişlide dairede çıkan yangın çatıya sıçradı

 

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#İstanbul#Şişli#Yangın

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