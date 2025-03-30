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Şişli'de cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

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#İstanbul#Şişli#Cenaze
Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 09:52

Şişli’de vefat eden Veli Yavuz’un (73) cenazesi morga götürüldüğü sırada trafiği kapatan yakınlarına polis ekibi uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan cenaze yakınlarıyla polis arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada polise saldıran ve bir memuru kolundan hafif yaralayan Emin E. (35) gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 21 Mart Cuma günü saat 18.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan 73 yaşındaki Veli Yavuz, hastalık nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

Yavuz’un vefat haberini alan yakınları olay yerine geldi. Çalışmaların ardından Yavuz’un cansız bedeni cenaze aracına konuldu. Cenaze aracı yola çıkacağı sırada olay yerine gelen polis ekibi, evin önünde toplanan kişileri trafiği kapatmamaları yönünde uyardı.

Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

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Bunun üzerine polisle yolu kapatanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı.

Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

POLİSİ YARALAYIP DİRENDİ

Olay sırasında polise direnen Emin E. gözaltına alındı. Olay sırasında bir polis kolundan hafif yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan emniyette ifadesi alınan Emin E. hakkında 'Görevli memura mukavemet’ ve 'Kasten yaralama’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Emin E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

Şişlide cenaze sahiplerinden polise saldırı: 1 gözaltı

 

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#İstanbul#Şişli#Cenaze

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