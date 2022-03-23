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Şişli'de bu kadarına da pes dedirten hırsızlık

#Şişli#Hırsızlık#Bank

Şişli'de iş yerinin önündeki bankı çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına aldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Şişli Teşvikiye Mahallesi'nde geçen Cuma bir iş yerinin önünde bulunan bankı iki kişi alarak uzaklaştı. Görevliler bankın olmadığını görünce iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İki kişinin bankı çaldığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bankı çalan şüphelilerin eşkalini belirledi. Bankı çalan B.K. ile T.B Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. 

Şişlide bu kadarına da pes dedirten hırsızlık



İki şüphelinin bankı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen iki şüpheli, bankı alarak uzaklaşıyor. İki şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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#Şişli#Hırsızlık#Bank

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