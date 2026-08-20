Şişli'de sır ölüm: Gelen kokuyla ortaya çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 2 katlı metruk binadan kötü koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, Ayhan Akkoç’u yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkoç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA YAŞIYORDU

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu bina sahibi Muammer Y., Akkoç’un arkadaşı olduğunu, düzenli bir işte çalışmadığını ve zaman zaman hamallık yaptığını söyledi. Akkoç’un babasıyla tartıştıktan sonra 34 BR 3680 plakalı hafif ticari araçta uzun süredir kaldığını anlatan Muammer Y., tanıdığı olması nedeniyle yaklaşık 15 gün önce metruk binanın anahtarlarını arkadaşına verdiğini belirtti.

Haberin Devamı

ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİ GÜN PENCEREDE GÖRÜLDÜ

Muammer Y., Akkoç’u son olarak 14 Ağustos’ta gördüğünü ve bu görüşmede anahtarları geri istediğini ifade etti. Akkoç’un anahtarları 17 Ağustos’ta teslim edeceğini söylediğini anlatan Muammer Y., arkadaşından bir daha haber alamadığını belirtti. Binanın yakınındaki kahvehanenin sahibi Sezer G. ise Akkoç’u son olarak 17 Ağustos sabahı binanın penceresinde gördüğünü söyledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından olay yerine nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Akkoç’un cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede kesici alet yarasına rastlanmadı. Başında düşmeye bağlı olabileceği değerlendirilen kanama izi bulunan Akkoç’un vücudunda başka bir dış müdahale bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ayhan Akkoç’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı