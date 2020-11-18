Şişli'de bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi’nde 22.45 sıralarında meydana geldi. Yıllarca Şişli Adliyesi olarak kullanıldıktan sonra otele dönüştürülen binanın 7’nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel görevlilerinin alevleri fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada müşteriler otel personeli yardımıyla tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.