×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de binanın yıkımı sırasında Tufan Gökpınar’ın evinin duvarı yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#İstanbul#Polis
Şişli’de binanın yıkımı sırasında Tufan Gökpınar’ın evinin duvarı yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 14:26

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı. Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen şaşkına döndü.

DUVAR YENİDEN ÖRÜLDÜ

Olayın ardından Çağla Taşdelen yaşananları kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!