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Şişli’de bıçaklı gasp yapan Libyalı serbest

#Libya#Gasp#Şişli
Şişli’de bıçaklı gasp yapan Libyalı serbest

İstanbul Şişli İnönü Mahallesi’nde 7 Nisan günü saat 21.30 sıralarında bir kadın sokakta yürüyordu. Birden önüne çıkan Libyalı A.B.S. (23), bıçakla tehdit ettiği kadından cep telefonunu ve parasını istedi. Libyalı saldırgan, bıçağı kadına savurdu, ancak isabet ettiremedi.

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Son anda bıçaklanmaktan kurtulan kadın koşarak kaçmaya başladı. Bir süre elinde bıçakla kadını kovalayan saldırgan yetişemeyeceğini anlayınca vazgeçti. Kadın kaçarak canını kurtarırken, sokaktaki vatandaşlar da polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek sokaklarda araştırma başlattı. Bir sokakta polisi gören saldırgan elindeki bıçağı bir çöp kutusuna atarak kaçmaya başladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Polisler saldırganı ara sokaklarda kovalamaca ile yakaladı. Çöp kutusundaki bıçağa da el koyuldu. Gözaltına alınan saldırgan A.B.S. ‘gasp’ suçundan çıkarıldığı adliyede adli kontrolle serbest kaldı. A.B.S. sınır dışı edilecek.

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#Libya#Gasp#Şişli

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