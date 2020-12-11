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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Şişli'de balık yüklü TIR istinat duvarına çarptı

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Şişli'de balık yüklü TIR istinat duvarına çarptı
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ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Hafif yaralanan sürücü ambulansta tedavi edildi. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Şişlide balık yüklü TIR istinat duvarına çarptı
Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Vitalie Onafrei'nin kullandığı Bulgaristan plakalı balık yüklü TIR, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yoldan çıktı. Kaldırımdaki trafik levhalarını deviren TIR, istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü kendi imkanları ile hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ambulansta müdahale etti. TIR sürücüsü, yerlerin kaygan olması nedeniyle TIR'ın kaydığını ve duramayarak istinat duvarına çarptığını söyledi.

Kazayı seyreden sürücüler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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