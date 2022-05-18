Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de AVM'deki cep telefonu hırsızı kamerada

#İstanbul#Polis#Hırsız
Şişli’de AVMdeki cep telefonu hırsızı kamerada

ŞİŞLİ’de masada unutulan telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Cep telefonunu alma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, Şişli’de bulunan bir AVM’de geçen pazar akşam saatlerinde meydana geldi. AVM’nin yemek katında yemek yiyen iki kadın masadan kalkarken cep telefonunu unuttu. Bu sırada arkadan gelen üç kişiden biri telefonu fark etti. Şüpheli, bir süre gittikten sonra geri gelerek masanın üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Cep telefonunun olmadığını fark eden kadın, polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri telefonun çalındığını tespit etti. Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli Ö.T. gözaltına alındı. Ö.T. serbest bırakılırken, cep telefonu sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Şişli’de AVMdeki cep telefonu hırsızı kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Hırsız

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi