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Şişli'de araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

#Istanbul#Şişli #Sağanak
Şişlide araçlar su birikintisinde mahsur kaldı

Şişli'de yolda biriken yağmur suyuna giren taksi ve kamyonet mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmur suyunun çekilmesinin ardından taksi yol kenarındaki bariyerde asılı kaldı.

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Piyalepaşa Bağlantı Yolu'nda ilerleyen taksi şoförü keskin viraj sonrasında biriken yağmur sularını fark edemeyince suyun içinde kaldı. Hemen sonrasında gelen bir kamyonet de aynı yerde suya girerek mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda mahsur kalan kişileri kurtardı.

Belediye ekiplerinin tıkanan su giderlerini açmasıyla sular çekilince taksi yol kenarındaki bariyerde asılı kaldı.

Askıda kalıp ilginç bir görüntü oluşturan taksi daha sonra gelen çekici ile kurtarıldı.

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#Istanbul#Şişli #Sağanak

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