Şişli'de annesinin tartıştığı doktoru darbetti

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Paşa Mahallesi'nde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arzu C. (49) sabah saatlerinde muayene için sağlık merkezine geldi. Burada Arzu C. Doktor Ahmet Ö.'den ilaç yazmasını istedi. Doktor Ahmet Ö.'de sistemin açılmadığını ve beklemesi gerektiğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada Arzu C. panik atak geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNESİNİN TARTIŞTIĞI DOKTORU DARBETTİ

Durumu öğrenen Arzu C.'nin oğlu Lütfü Koray C. Aile Sağlığı Merkezini bastı. Doktor Ahmet Ö.'nün odasına giren Lütfü Koray C. iddiaya göre doktoru darbetti. Doktorun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Vatandaşların müdahale etmesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Lütfü Koray C. olaydan sonra sağlık merkezinden ayrıldı.

DOKTORU DARBEDEN GÖZALTINDA

Olayın ardından sağlık merkezine gelen polis ekiplerini Doktor Ahmet Ö. ile konuştu. Doktor hastaneden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi olacağını belirtti. Sağlık merkezinden ayrılan Lütfü Koray C. ise annesinin kaldırıldığı özel hastaneden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ettiği Doktor Ahmet Ö.'den şikayetçi olacağını söyledi. Ahmer Ö.'de darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Doktoru darbeden Lütfü Koray C.'nin poliste 'iş yeri ve kurumdan hırsızlık' ve 'taksirle yaralama' suçundan, doktor Ahmet Ö.'nün ise poliste 'görevi yaptırmamak için direnme', 'toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'tehdit-hakaret' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.