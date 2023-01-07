Şişli’de anne ve kızı tartıştıkları kasiyere saldırdı

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Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir zincir market şubesinde, 20 Aralık Perşembe Günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için markete gelen anne ile kızı, reyonları dolaşarak alacakları ürünleri tek tek incelemeye başladı. Ürünlerin fiyat ve son kullanma tarihlerini kontrol eden anne-kız, aldıklarının ücretini ödemek için kasa sırasına girdi.

İddiaya göre, anne ile kızı, ödeme sırası kendilerine geldiği sırada kasiyer Şule Ö. ile daha önce aldıkları ürünlerin iadesi hakkında tartışmaya başladı.

Anne-kız, alışveriş fişlerini getirdikleri takdirde ürünlerin değiştirileceğinin hatırlatılmasına rağmen kasiyerle tartışmaya devam etti.

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KAFASINI DEFALARCA KASA TEZGAHINA VURDULAR

Tartışma sırasında anne ile kızı kasiyer Şule Ö.’ye saldırmaya başladı. Kasiyerin de karşılık vermesi üzerine 3 kadın arasındaki kavga devam etti. Bu sırada markette bulunan 2 kişi kadınları ayırmaya çalıştı. Anne, kendilerini ayırmaya çalışan kişileri ittikten sonra kızıyla birlikte saçından yakaladıkları kasiyer Şule Ö.’nün kafasını defalarca kasa tezgahına vurdu.

MARKETİN KAPISINI KİLİTLEYEREK POLİSE HABER VERDİ

Kavganın sona ermesinin ardından kasiyer, anne-kızın kaçmasını engellemek için marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İhbarın ardından markete gelen polis, birbirinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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