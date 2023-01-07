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Şişli’de anne ve kızı tartıştıkları kasiyere saldırdı

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#Şişli#Market#Kasiyer
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 17:59

Şişli’de, bir zincir market şubesinde alışveriş yapan anne ve kızı, kasada tartıştıkları kasiyer kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda, anne ve kızı saçından tuttukları kasiyerin kafasını defalarca kasa tezgahına vurdu.

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Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi’ndeki bir zincir market şubesinde, 20 Aralık Perşembe Günü saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için markete gelen anne ile kızı, reyonları dolaşarak alacakları ürünleri tek tek incelemeye başladı. Ürünlerin fiyat ve son kullanma tarihlerini kontrol eden anne-kız, aldıklarının ücretini ödemek için kasa sırasına girdi.

Şişli’de anne ve kızı tartıştıkları kasiyere saldırdı

İddiaya göre, anne ile kızı, ödeme sırası kendilerine geldiği sırada kasiyer Şule Ö. ile daha önce aldıkları ürünlerin iadesi hakkında tartışmaya başladı.

Anne-kız, alışveriş fişlerini getirdikleri takdirde ürünlerin değiştirileceğinin hatırlatılmasına rağmen kasiyerle tartışmaya devam etti.

Şişli’de anne ve kızı tartıştıkları kasiyere saldırdı

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KAFASINI DEFALARCA KASA TEZGAHINA VURDULAR

Tartışma sırasında anne ile kızı kasiyer Şule Ö.’ye saldırmaya başladı. Kasiyerin de karşılık vermesi üzerine 3 kadın arasındaki kavga devam etti. Bu sırada markette bulunan 2 kişi kadınları ayırmaya çalıştı. Anne, kendilerini ayırmaya çalışan kişileri ittikten sonra kızıyla birlikte saçından yakaladıkları kasiyer Şule Ö.’nün kafasını defalarca kasa tezgahına vurdu.

Şişli’de anne ve kızı tartıştıkları kasiyere saldırdı

MARKETİN KAPISINI KİLİTLEYEREK POLİSE HABER VERDİ

Kavganın sona ermesinin ardından kasiyer, anne-kızın kaçmasını engellemek için marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İhbarın ardından markete gelen polis, birbirinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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#Şişli#Market#Kasiyer

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