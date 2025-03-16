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Şişli'de amcasını silahla öldürüp kaçtı

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#Cinayet#Şişli#Taştan Karaca
Şişlide amcasını silahla öldürüp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:03

Şişli'de kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'ya (52) bir şüpheli, 5 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin Karaca'nın yeğeni Caner K. (20) olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yaklaşan kişi, silahını çıkararak Karaca'ya ateş etmeye başladı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YEĞENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Şişli#Taştan Karaca

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