×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli’de 'aldatma' kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Kavga#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 09:49

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kişi, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, eşini kendisiyle aldattığını iddia ettiği kadını sokakta yürürken gördü. İki kadın arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGADA YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya, semtteki diğer kadınlar da karışınca adeta meydan savaş çıktı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anları cep telefonuyla bir erkek tarafından kayda alındı. Saça saça kavgada kadınlar yerlerde sürüklenirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Kavga#Polis

BAKMADAN GEÇME!